Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

De bso gevestigd op de Partou-locatie Sportpark Weltevreden in De Bilt.

Ontuchtverdachte De Bilt doet zelfmoordpoging

16 min geleden

DE BILT - De 27-jarige medewerker van een buitenschoolse opvang in De Bilt die wordt verdacht van kindermisbruik, heeft een zelfmoordpoging gedaan. Hij deed dat donderdagochtend in zijn cel, meldde het Openbaar Ministerie (OM). Na de mislukte poging is de man naar het ziekenhuis gebracht.