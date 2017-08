Familie Nieuwenhuizen wacht nog op 20.000 euro

De Almeerder werd eind 2012 als grensrechter van SC Buitenboys tijdens een amateurwedstrijd tegen Nieuw Sloten mishandeld en overleed later aan zijn verwondingen. Een vader en enkele spelers van een bezoekende club werden veroordeeld voor doodslag en/of openlijke geweldpleging.

Na zijn dood werd er een benefietwedstrijd georganiseerd op het veld van SC Buitenboys en zo’n 55.000 euro ingezameld. Dit geld zou naar de nabestaanden gaan, maar niet al het geld is uitgekeerd volgens Moszkowicz. Er zou nog een gedeelte vrijkomen (20.000 euro) wanneer de twee zoons van Nieuwenhuizen het huis uit zouden gaan, weet Omroep Flevoland. Aangezien de twee dat nu ook gedaan hebben, zou het geld overgemaakt moeten worden. Maar dat geld is er niet, het is op.

Grote warboel

Stichting Richard Nieuwenhuizen zou het geld beheren volgens Buitenboys-voorzitter Richard Langeveld, maar de administratie is volgens hem een grote warboel. Op Facebook laat de club weten dat er inderdaad financiële toezeggingen door de ex-voorzitter zijn gedaan, maar deze niet schriftelijk zijn vastgelegd.

„Wij zijn als bestuur verantwoordelijk voor de huidige financiën en kunnen niet zomaar een groot bedrag uitkeren onder dreigementen van de media. Het gaat om geld van onze huidige leden. We zullen jullie op de hoogte houden van feitelijke ontwikkelingen en niet zonder overleg en akkoord van onze leden overgaan tot betaling.”, schrijft de club op hun Facebook-pagina.

Daarom wil SC Buitenboys graag nog met de familie in gesprek, maar die zou tot drie keer toe negatief gereageerd hebben op een uitnodiging voor een gesprek.