Hongaarse regering boos op ambassadeur

1 uur geleden

BOEDAPEST - De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken heeft boos gereageerd op uitspraken van de Nederlandse ambassadeur Gajus Scheltema. Die had zich in een afscheidsinterview kritisch uitgelaten over de rechtse regering van premier Viktor Orbán. Volgens minister Péter Szijjártó heeft Scheltema daarin grenzen overschreden.