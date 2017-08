Het spelen van het carillon begon rond de klok van vier uur ’s nachts. Enkele buurtbewoners konden niet slapen en hebben de politie gebeld. Die kon echter weinig uitrichten op het nachtelijke tijdstip.

De toren is eigendom van de gemeente Amsterdam. Maar daar was op het onchristelijke tijdstip nog niemand te bereiken.

Op zich is de Jordaan gewend dat de Westertoren ’s nachts ook speelt. Normaal luiden de klokken ieder kwartier. Dat gaat al eeuwen dag en nacht door, maar vannacht heeft het carillon de hoofdrol gepakt en komt er maar geen eind aan.

Beiaardier wakker gebeld

Boudewijn Zwart, de beiaardier van de Westertoren werd vanochtend rond half zes door een paar verontruste buurtbewoners wakker gebeld over het onophoudelijke klokkengelui . „Iedereen begrijpt dat het niet de bedoeling is dat de toren doorspeelt. Het is heel vervelend voor de mensen.”

Volgens Zwart, woonachtig in Nijkerkerveen, wordt het carillon aangestuurd door een verouderde computer. „Ik zou niet weten hoe ik het carillon uit moet zetten, dat kan alleen een gespecialiseerde klokkengieter uit Asten. Of misschien kan de koster het ook. Het kan in elk geval niet op afstand. Er moet een monteur naar Amsterdam toe.”

Knopje gevonden

Om tien over half acht vanochtend lukte het dan toch om het carillon stop te zetten, na een paar uur onophoudelijk spelen.