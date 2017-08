Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Plan eenvoudiger eigen risico

28 min geleden

ZEIST - Ziekenhuizen willen dat het eigen risico in de zorg simpeler wordt gemaakt. Als het aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ligt, gaan patiënten voor een groot aantal eenvoudige ziekenhuisbehandelingen een vast bedrag van 150 euro meebetalen. Voorzitter Yvonne van Rooy legt het plan vrijdag op de formatietafel via een opiniestuk in het Nederlands Dagblad.