Politiemedewerker aangehouden om GeenStijl-lek

De website publiceerde eerder deze week persoonsgegevens uit het dossier van de verdachte van de aanrijding bij Amsterdam Centraal Station. Op de site verscheen een foto van een computerbeeldscherm van een politiemedewerker met daarop de persoonsgegevens. GeenStijl meldde dat de bestuurder een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst is en dat er „alle reden is om extra te twijfelen aan de verklaring van de onwelwording.”

De politie liet meteen na de publicatie weten de zaak hoog op te nemen. Al snel werd duidelijk dat de medewerker die gelekt had, eenvoudig gevonden kon worden. De politie registreert namelijk alle medewerkers die het profiel van de man hebben geopend.

Onacceptabel

Korpschef Erik Akerboom noemde het in een mail aan alle medewerkers van de politie „stuitend en onacceptabel” dat informatie van de politie over een aanrijding bij Amsterdam CS is gelekt naar de media. Dat is schadelijk voor het vertrouwen in de politie en het voedt bovendien sentimenten in de samenleving.

De aanrijding in juni trok veel aandacht, omdat de automobilist inreed op het publiek waardoor zeven mensen gewond raakten. De politie hield de man een aantal dagen vast, maar na uitgebreid onderzoek concludeerde ze dat er geen sprake was van opzet maar dat de betrokkene onwel was geworden. Hij is diabetespatiënt en had op dat moment een lage bloedsuikerspiegel.