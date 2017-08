Paddo-skater houdt Amsterdamse politie bezig

De man vinden was voor agenten nog een hels karwij. De skater hield zich in eerste instantie op rond het Mercatorplein, maar toen toegesnelde politiemannen ter plaatse kwamen, was hij gevlogen. Omstanders vertelden dat de man verder was geskatet naar de Cabralstraat, maar ook daar werd hij niet aangetroffen, schrijft de politie op haar Facebookpagina.

Tegen verkeer in

De agenten kregen een tip dat de man mensen aan het lastigvallen was op de Overtoom. Een motoragent die poolshoogte besloot te nemen, kwam de paddo-skater daar inderdaad tegen. De man reed met hoge snelheid tegen het verkeer in en sloeg op de vlucht toen hij de motoragent in de smiezen kreeg.

Die agent zette daarop de achtervolging in. Dat ging er zo wild aan toe, dat de skater zijn board verloor. De trippende skateboarder kon daarop eindelijk worden aangehouden. Hij verzette zich hevig, maar kon uiteindelik worden overgebracht naar een psychiatrische opvang.