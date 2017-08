Kort geding tegen Haagse haatsjeik

Het is niet bekend of de imam zelf, die vorige week een gebiedsverbod kreeg opgelegd, ook daadwerkelijk lijfelijk aanwezig. De stichting Qanitoen, die de gebedsdienst organiseerde, is echter van Jneid.

Burgemeester Krikke laat weten dat haar geduld met de stichting ’op is’. „Nu de stichting weigert te stoppen rest ons niets anders dan juridische stappen te ondernemen.” De sjeik, die eerder werd veroordeeld wegens het sluiten van illegale Sharia-huwelijken, overtreedt de regels omdat er in het pand alleen bedrijfsmatige activiteiten gehouden mogen worden.