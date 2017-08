Formatie op de hei afgelopen: ’Sfeer goed’

De onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en CU waren naar het lommerrijke defensieterrein Landgoed De Zwaluwenberg afgereisd om in alle rust meters te kunnen maken. Volgende week hebben ze daar minder tijd voor, onder meer vanwege fractieuitjes van de politici. Daarna hoopt de VVD-leider weer te kunnen ’accelereren.”

Rutte refereerde ook nog even aan de onderhandelingen met zijn demissionaire regeringspartner PvdA om in de begroting voor volgend jaar alvast extra geld voor de lerarensalarissen te reserveren. „Dat is nog helemaal niet beklonken”, benadrukte hij. Ook zou dat onderwerp niet aan de formatietafel zijn afgehandeld. „Dit is echt de verantwoordelijk van VVD en PvdA”, aldus de premier.

De deadline voor de begroting is volgende week woensdag, als het document aan adviesorgaan Raad van State moet worden voorgelegd.