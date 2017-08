Gewapende overval op speelgoedwinkel

Bij de overval op een filiaal van Intertoys aan het Mercatorplein in stadsdeel West raakte niemand gewond. Hoeveel geld er is buitgemaakt, is niet duidelijk. De politie heeft een Burgernetmelding uitgedaan om naar de jonge overvaller uit te kijken. De man is ongeveer 1.90 meter lang, draagt een lange zwarte jas met capuchon en bontkraag.