Droomweekend voor zieke Max-fan

Toen de arts hem afgelopen juni vertelde dat de kanker terug was gekeerd, was de 13-jarige Giovanni de Waal over één ding heel stellig: zijn formule 1-weekend zou niet afgezegd worden. Maandag start zijn chemokuur, maar dit weekend in Spa wordt even niet gesproken over die rotziekte.

Lees ook:

In de fanzone naast het circuit staat een jongen in de rij voor de racesimulator. Oranje petje op, oranje T-shirt aan. Vlak voor hij aan de beurt is, wordt het apparaat gesloten. Voor wedstrijdjes. Jammer, maar het weekend van Giovanni was na een selfie met Max Verstappen toch al goed.

Donderdag scoorde de jongen uit Rhoon niet alleen selfie met Max Verstappen, hij kreeg een handtekening op zijn telefoon én op zijn schoen. Trots houdt de tiener zijn mobieltje omhoog. Foto: Rias Immink

Zijn ouders bekijken hem vanaf een afstandje als hij naar hen terugloopt. Het gaat minder soepel dan hij zou willen. “Kijk hem nou sjokken”, zucht zijn moeder Corrie . Het gespreksonderwerp wordt snel ingewisseld voor iets luchtigs. Over zijn ziekte praat Giovanni dit weekend niet.

Handtekening

Donderdag scoorde de jongen uit Rhoon niet alleen selfie met Max Verstappen, hij kreeg een handtekening op zijn telefoon én op zijn schoen. Trots houdt de tiener zijn mobieltje omhoog. Wat formule 1 en in het bijzonder Max Verstappen voor hem betekent? “Alles!”, zegt hij lachend.

Het lawaai van de racewagens vindt Giovanni prachtig. En Max Verstappen noemt hij de clown van de formule 1. “Hij is grappig.”

Zijn scootmobiel verraadt dat de Max-fan niet alles kan doen wat hij zou willen. Exact een jaar geleden merkten zijn ouders dat er wat aan de hand was. Het beklimmen van de heuvelachtige paden langs het circuit was vermoeiend. Hij raakte snel buiten adem en had weinig energie. Na veel onderzoeken werd bij Giovanni lymfklierkanker vastgesteld.

Na behandelingen leek de ziekte begin dit jaar weg. Maar rugklachten waren een voorbode voor een nieuwe tegenslag: kanker rond de twaalfde wervel veroorzaakte een gebroken rug.

Opvoeren

De zomervakantie werd afgezegd voor onderzoeken. Of hij wel naar Spa kon, was het eerste wat hij van zijn arts wilde weten. Die stemde toe. Gewoon genieten. Ook voor Corrie, vader Oscar en zusje Gallyon (10) is de Grand Prix een welkome afleiding. “Even helemaal weg, voordat we weer de medische molen ingaan.”

Moeder Corrie stelde een voorwaarde: de scootmobiel moest mee. Niet heel stoer, vindt Giovanni zelf. Maar misschien kan hij hem op het circuit nog even laten opvoeren?

Tweets by SophieKluivers