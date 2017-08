Zo is op de E42 vanuit Nederland aan de zuidkant bij Verviers een file ontstaan van 12 kilometer. De vertraging voor automobilisten is een uur, meldt de ANWB. De Verkeers Informatie Dienst waarschuwt op Twitter voor de drukte.

Op de Belgische E42 (ten oosten van Spa) is het momenteel al zeer druk. Aansluiten in de files daar. #Max #Verstappen #files pic.twitter.com/NcCE6RThs6 — VID (@vid) August 26, 2017

Mensen die andere routes proberen te nemen, komen ook vast te staan. „Eigenlijk zijn alle wegen naar het ciruit overbelast.” Behalve Nederlanders komen ook veel Britten en Duitsers op het evenement af. Een woordvoerder van de ANWB spreekt van een ’volksverhuizing’.

Vrijdag waren al tienduizenden Nederlanders neergestreken op campings rond het circuit. „Zij hebben voorkomen dat het zaterdag op de weg nog erger zou zijn.”

Zaterdagochtend om 11.00 begint de laatste vrije training voor de Grote Prijs van België en ’s middags om 14.00 de kwalificatie. Zondag is de race zelf.

