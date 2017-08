De kanoërs belanden in het water, maar bleven ongedeerd. De politie zette een zoekactie op touw om de speedboot te vinden. De brandweer Groningen gaat de kano bergen. Op de speedboot zaten in totaal zo’n vier mensen. De schipper is meegenomen naar het politiebureau.

De schipper van de speedboot is zojuist door ons achterhaald. Hij is aangehouden en wordt nu voor nader onderzoek naar bureau gebracht. — Politie Groningen (@polgroningen) August 26, 2017