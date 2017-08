Schots spotje tegen NS ’racistisch’

Een protestbeweging had de video gemaakt, omdat de NS het spoor in Schotland runt. Volgens de makers moet dat weer in Schotse handen komen: ’Schotland first’. De video heeft veel weg van de parodie op Donald Trump van Zondag met Lubach.

Gezonde winst

In het filmpje vertelt een vrolijke man dat de Schotten met hun treinkaartjes de Nederlandse schatkist vullen. „Met minimale investeringen kunnen we gezonde winst maken dankzij Schotse forenzen”, zegt de man in het Engels met een sterk Nederlands accent. Op de achtergrond zijn molens, tulpen en fietsen te zien.

Het filmpje is gemaakt door een vakbond en verspreid door Momentum, een actiegroep uit de linkervleugel van de sociaaldemocratische partij Labour. De Schotse minister van Transport, Humza Yousaf, is in elk geval niet te spreken over het filmpje. Hij noemt het „beledigend, bijna racistisch” en hoopt dat Labour afstand neemt van het spotje.