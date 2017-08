Slachtoffers Grenfell al 74 nachten in hotel

In totaal is er omgerekend 6.8 miljoen euro uitgetrokken voor de slachtoffers, zo meldt The Guardian op basis van cijfers die de krant opvroeg. Het merendeel is opgegaan aan hotelkamers in 49 verschillende hotels, waar nog 180 families slapen. Die zouden in juli worden ondergebracht in vervangende woonruimtes, zoals premier May kort na de ramp beloofde.

Moeilijk

Die belofte inlossen blijkt moeilijker dan gedacht. De autoriteiten proberen uit alle macht om maatwerk te leveren, maar door de grote aantallen is dat moeilijk. Er zijn inmiddels meer dan honderd panden aangekocht en negen families hebben nieuwe woonruimte geaccepteerd. Ook worden er 35 huurwoningen gehuurd. In totaal is bijna twintig miljoen euro vrijgemaakt voor de slachtoffers. Het grootste deel daarvan zal nog verdeeld worden.

„In de komende maanden zullen we tientallen miljoenen uitgeven om nieuwe huizen te kopen”, zei de lokale bestuurder Elizabeth Campbell woensdag. „Laat ik duidelijk zijn: we zullen niet stoppen voordat iedere Grenfell-overlevende onderdak heeft gevonden.”

Kritiek

De brand maakte op 14 juni minstens tachtig dodelijke slachtoffers toen Grenfell-toren volledig afbrandde, met huiveringwekkende verhalen tot gevolg. Na de ramp kwam er veel kritiek. Zo zou jarenlang niets zijn gedaan met klachten over de gebrekkige brandveiligheid van het gebouw. Ook over de afhandeling van de ramp werd geklaagd, en de problemen met huisvesting zijn daarbij een belangrijk thema.