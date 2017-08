A20 bij Rotterdam dicht na zwaar ongeluk

Bij het ongeluk zijn minstens drie auto’s betrokken geweest. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) stond een voertuig op de pechstrook stil, toen andere voertuigen erop botsten. De klap die volgde, was groot. Een van de inzittenden werd uit de auto geslingerd. Een traumahelikopter moest ter plaatse komen.

Pechstrook

Het is daarna chaos op de weg geworden. Het verkeer stond muurvast. Uiteindelijk is het verkeer volgens de politie teruggeleid naar de afslag Nieuwerkerk, dus in tegengestelde richting. Dat leidde tot verwarring en verontwaardiging: is het rijden over de pechstrook wel slim? „Als er nu iemand onwel wordt, kan er geen hulpdienst meer bij”, reageert Hans van Harmelen op Twitter.

Op datzelfde medium is een video te zien van auto’s die omgedraaid zijn en terugrijden, tegen de gebruikelijke richting in. „Spookrijden op de snelweg”, luidt het onderschrift. Volgens de politie doen de bestuurders niets fout: ze zijn waarschijnlijk teruggeleid naar Nieuwerkerk en mogen daar de snelweg verlaten.

Onderzoek

Om 16.51 uur, toen de VID de laatste update gaf, waren veiligheidsdiensten nog druk bezig met de afhandeling van het ongeluk. Daarna zal nog een onderzoek starten.

Het verkeer moet vanaf het Terbregseplein omrijden. De ANWB meldt dat de weg nog tot ongeveer 20.00 uur dichtblijft.

Verkeer gaat over de vluchtstrook terug #a20 pic.twitter.com/FKVQmxpAeI— GouweIJssel (@gouweijssel) 26 augustus 2017