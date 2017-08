premium

’Doorwerken met kanker vaak beter’

Werkgevers en bedrijfsartsen weten vaak niet wat ze met een kankerpatiënt aanmoeten. Zonde, want werk heeft een positieve invloed op een kankerpatiënt, aldus RTL Nieuws. Hoe bedrijfsartsen zouden moeten omgaan met de re-integratie van werknemers met kanker, daar is onlangs een richtlijn voor opgesteld. Die was hard nodig. Bedrijfsartsen zetten nog weinig in op mogelijkheden die kankerpatiënten hebben om aan het werk te gaan.