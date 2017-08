Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Auto vliegt tijdens rijden in brand in Gemert

Gisteren, 23:50

GEMERT - Een auto is zaterdagavond tijdens het rijden in het buitengebied van het Brabantse Gemert in brand gevlogen. De bestuurder kon op tijd zijn voertuig aan de kant zetten en veilig uitstappen met zijn passagier.