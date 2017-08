Alle festiviteiten Groningen gaan door

Er is vanwege de rook die door de brand vrijkomt wel voor de tweede keer een NL Alert uitgezonden. ,,We hebben dit besloten omdat door de weinige wind de overlast van de rook moeilijk te voorspellen is'', aldus de brandweer.

In de buurt van het casino zijn tientallen woning ontruimd. Mensen worden opgevangen in het gemeentehuis aan de Kreupelstaat. Dit verloopt in een rustige sfeer.

De verwachting is dat de brand nog de rest van de dag zal duren. Het pand van Holland Casino moet volgens de brandweer als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. „Zoals het er nu naar uitziet hebben alle waarschuwingssystemen goed gewerkt”, liet een woordvoerder van Holland Casino weten.