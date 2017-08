premium

Man uit ondergrondse afvalcontainer bevrijd

3 uur geleden Onze Verslaggever

Amsterdam - Een Amsterdammer die zondagmiddag zo aardig wilde zijn om zijn buurman te helpen toen die een sleutel in een ondergrondse afvalcontainer in de Kortenaerstraat had laten vallen, heeft zijn vriendendienst moeten bekopen met een benarde situatie. De man raakte dusdanig bekneld in de container bij zijn hulpactie dat de brandweer en een ambulance moest worden opgeroepen.