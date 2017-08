Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

De brand bij Holland Casino, aan het Gedempte Kattendiep in het centrum van Groningen, is onder controle.

Sein ’brand meester’ Holland Casino Groningen

1 uur geleden

GRONINGEN - De brand in het Holland Casino in Groningen is onder controle. Rond 15.15 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Het nablussen kan nog geruime tijd duren.