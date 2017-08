Uitmarkt Amsterdam trekt 450.000 bezoekers

Het evenement begon vrijdagavond met de traditionele openingsshow, gepresenteerd door Jörgen Raymann met optredens van Tania Kross, DI-RECT, het Nederlands Dans Theater, rappers Dio en Idaly en zanger Boris. De show was rechtstreeks op tv te zien. Verder was er dans in het Scheepvaartmuseum, kon je overnachten en naar de sterren kijken in de Openbare Bibliotheek Amsterdam en was er cabaret op het Marineterrein.

Op zondag was het tijd voor klassieke muziek vanaf het water. De Uitmarkt wordt zoals ieder jaar afgesloten met de Musical Sing-a-Long.