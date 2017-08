’Illegale lijken’ op Human Bodies-tentoonstelling

De organisatoren zeggen dat het gaat om lichamen van Amerikanen, die zijn afgestaan aan een bedrijf uit Michigan. Maar dat bedrijf zegt er niets mee te maken te hebben en claimt dat de tentoonstelling bestaat uit illegale Chinese lijken, aldus het Eindhovens Dagblad.

Organisator Primetime Exhibition Las Vegas zegt dat de tentoonstelling geen kermisattractie is. „We werken niet met lichteffecten of achtergrondmuziek, we zetten de lichamen niet op een fiets. De uitvoering is heel ’droog’, de sfeer sereen”, aldus tourmanager Eddy Mareco.