’Jesse’ definitief in de la

Aanleiding hiervoor was ophef over de maker van de documentaire, Joey Boink, die tijdens de campagne zelf voor de partij actief was.

GroenLinks en de producent van Jesse wilden de voorpremière graag laten doorgaan. Maar daarvoor was de toestemming van BNNVARA nodig, en die gaf geen groen licht. De omroep wil evenmin dat de documentaire via andere kanalen vertoond wordt. Omroepdirecteur Gerard Timmer zei eerder dat vertoning op bijvoorbeeld documentairefestival IDFA hem misschien wel wat leek, maar dat lijkt nu van de baan.

„Niet uitzenden is wat ons betreft niet op tv, radio, internet, in de bioscoop, YouTube, nergens”, zei een woordvoerster van de omroep maandag. De voorpremière stond gepland in Pathé Rembrandt in Utrecht.