Nederlandse relschopper voor Duitse rechter

Volgens de Hamburger Morgenpost gaat het om Peike S.

Tijdens de hevige rellen zou de man twee flessen naar een politieagent hebben gegooid. Bovendien wordt hij ervan verdacht zich tegen zijn arrestatie te hebben verzet. Volgens de Duitse omroep NDR werd de Nederlander geboeid de rechtszaal binnengebracht. Daar kon hij rekenen op de luidruchtige bijval van het publiek.

De man zit sinds 7 juli in voorarrest. Hij sprak tijdens de behandeling van zijn zaak geen woord. Hij is onder meer aangeklaagd wegens het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel en verzet tegen de politie. Hij kan veroordeeld worden tot maximaal twee jaar cel. Maandagmiddag komt nog een agent aan het woord. Wanneer de uitspraak is, is nog niet bekend.

Niet de enige

De Nederlander is bepaald niet de enige gedaagde. In totaal heeft de Duitse justitie 109 relschoppers van wie zij de identiteit hebben, aangeklaagd.

De G20 kwam op 7 en 8 juli in Hamburg bijeen. Het was dagenlang onrustig in de stad. Op 7 juli telde de politie al 111 gewonde agenten. De Duitse krant Bild houdt het totale aantal gewonde politiemensen op bijna vijfhonderd.