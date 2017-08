Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

ProRail waarschuwt tegen ’spoorboomduiken’

25 min geleden

UTRECHT - Spoorwegbeheerder ProRail heeft in een brief aan 250 scholen in de buurt van het spoortraject Amsterdam-Eindhoven de leerlingen gewaarschuwd voor het toenemend treinverkeer.