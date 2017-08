Omgekomen Enschedese ’bekende verschijning’

Niet alleen bekend in artistiek Enschede, maar vooral ook als gepassioneerd salsadanseres een flamboyante verschijning op de dansvloer.

Het waren twee dansvriendinnen die haar zondagmiddag dood vonden en alarm sloegen. ,,Het is het gesprek van de dag”, zegt een dansvriendin. ,,Iedereen heeft het erover. Verschrikkelijk dat ze zo aan haar einde moest komen.”

,,Ze was geen lid van onze dansschool, maar we houden hier ook dansavonden voor niet-leden. Een keer per week was ze hier wel te vinden”, zegt eigenaar Michael Jarmohamed van Rico Latino. ,,Een hele populaire meid, die we willen gaan herdenken. Hoe precies weten we nog niet. Wellicht in de vorm van een condoleancebijeenkomst. Maar dat is iets wat we willen overleggen met de nabestaanden.”

Bekende verschijning

De vrijgezelle Sarah vormde een bekende verschijning in Enschede. Ze stond bekend om haar creatieve uitspattingen. Zo had ze haar eigen oranje gekleurde Crea Bea Caravan, waarmee ze festivals afstruinde. ,,Bedoeld voor iedereen van 8 tot 88 jaar”, schrijft ze op haar website. ,,Hippie armbanden maken, figuurtjes maken van tafelzeil”. Sarah was gespecialiseerd in Mexicaans tafelzeil en schreef hier ook al eens een boek over.

De recherche vraagt getuigen zich te melden.

