premium

Wijkagent ’plantjesrel’ verdedigt zich

40 min geleden

HARDERWIJK - Alex Braakenburg, wijkagent in Harderwijk-Zuid, werd het niet in dank afgenomen dat hij vorige week bij een bewoner vijf hennepplanten weghaalde en dit ’trots’ deelde op social media. De politieman is dan ook in het verweer gekomen. „De verontwaardigde reacties kan ik mij voorstellen, maar doe dit dan op een waardige manier.”