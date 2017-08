Jimmy F. niet meer welkom op school

’Met het oog op de veiligheidsgevoelens van studenten en medewerkers’ vindt Avans het niet verantwoord om de 22-jarige student toe te laten tot de Avans-gebouwen en het onderwijs, stelt de school maandag in een persbericht. Dat meldt BN de Stem.

Zodra Jimmy vrijkomt zal Avans een gesprek aangaan met de hbo-student. Op basis daarvan zal de school een besluit nemen over de toekomst van de student integrale veiligheid.

De 22-jarige zit vast voor betrokkenheid bij de dreiging met een terroristische aanslag in Rotterdam. Vorige week werd uit voorzorg het concert dat de Amerikaanse band Allah-Las in de Maassilo zou geven afgelast. Jimmy werd enkele uren later aangehouden in zijn huis in Zevenbergen.

Zie ook: Onze Jimmy, terreur?