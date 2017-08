Producent Klaver-film: telefoon roodgloeiend

BNNVARA zou ’Jesse’ volgende week maandag op televisie vertonen, maar bedacht zich omdat de omroep de schijn van partijdigheid wilde vermijden. De maker van de documentaire, Joey Boink, werkte tijdens het schieten van de beelden voor de verkiezingscampagne van GroenLinks. De omroep stak bovendien een stokje voor de voorpremière in een Utrechtse bioscoop en blokkeert iedere andere vertoning.

Boink en Doolaard reageren teleurgesteld. De filmmaker, maar vooral het grote publiek, zijn volgens Doolaard de grote verliezers. „Mensen hebben er zoveel over gehoord; laat ze eerst de film zien en dan zelf bepalen wat ze ervan vinden. Nu wordt ze een film ontnomen over de spannendste campagne van de afgelopen verkiezingen.”

Doolaard hoopt dat BNNVARA het alsnog mogelijk maakt de documentaire te tonen. Daarvoor is toestemming van de omroep nodig, omdat de producent en de omroep de rechten delen. BNNVARA zou de rechten kunnen overdragen of verkopen aan een nieuwe gegadigde, maar daarover wil de omroep niet meer zeggen dan dat er nog geen besluit is gevallen. De omroep benadrukt dat de documentaire „in ieder geval niet onder onze vlag zal worden vertoond.”