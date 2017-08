Reddingsbrigade beleeft drukste week

In 38 gevallen was er sprake van een levensbedreigende situatie, 582 keer werd er eerste hulp verleend. De Reddingsbrigade spreekt van de drukste week tot nu toe deze zomer.

De meeste zwemmers werden voor de kust van Texel en Den Helder uit het water gered. Ook dieren werden gered, zo was er een hond in de problemen gekomen door de sterke stroming bij Den Helder. In IJmuiden kwamen een aantal surfers en opvarenden in de problemen door de oostenwind; ze waren niet meer in staat zelfstandig terug te keren.

Nu de meeste schoolvakanties zijn afgelopen bouwen de vrijwillige lifeguards van de Reddingsbrigade het zomerseizoen langzaam af. Op diverse plaatsen zal het toezicht nog enkele weken met name in de weekenden worden voortgezet.