Man op straat doodgeschoten Rotterdam

De schietpartij vond plaats op straat.

Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd, aldus de politie, die op zoek is naar getuigen. Ook moet de identiteit van het slachtoffer worden vastgesteld.

Nadat de man werd doodgeschoten, is er een auto weggereden.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, laat de politie weten aan De Telegraaf.

Man overleden na schietincident #PrinsHendrikkade #Rotterdam. Onduidelijk wat er is gebeurd. Politie doet onderzoek. Info bel 0900-8844.— Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) 28 augustus 2017

Op de #Nassaukade #Rotterdam stond een auto in brand. Is inmiddels geblust. Onderzocht wordt of er een verband is met #PrinsHendrinkkade.— Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) 28 augustus 2017