’Nee’ tegen PvdA-wens extra lerarengeld

Met een briefje van informateur Zalm lieten de onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en CU maandag weten dat het nog wel even duurt voordat ze het financiële plaatje van een nieuw regeerakkoord rond hebben. Een nieuw kabinet staat daarom waarschijnlijk niet voor Prinsjesdag op het bordes.

Maar de onderliggende boodschap was pikanter, zo beamen ingewijden. Zonder overeenstemming over de financiën kan de formatietafel zich immers nu ook nog niet committeren aan extra geld voor lerarensalarissen in de begroting van 2018, zoals de PvdA publiekelijk heeft geëist.

De deadline voor die begroting nadert intussen met rasse schreden. In de loop van deze week moeten de stukken door de demissionaire regeringspartijen VVD en PvdA worden afgetikt. Maar zonder fiat van de formatietafel, ook geen fiat van de VVD voor meer onderwijsgeld, klinkt het achter de schermen bij de liberalen. Ze willen immers niet hun toekomstige coalitiegenoten voor de voeten lopen door als demissionaire regeringspartij reeds voor de komende jaren beslag te leggen op de financiële speelruimte.

Bij de PvdA is het signaal duidelijk aangekomen. Nog niet alle hoop is vervlogen, maar betrokkenen erkennen wel dat het nu heel moeilijk wordt om met de VVD nog tot een akkoord te komen. De partij van Asscher zit nu met de vingers tussen de deur. Zeker aangezien hij al liet doorschemeren geen genoegen te nemen met slechts een toezegging van de formatietafel dat er heus aan de salarissen gesleuteld zal worden.

Daarmee zijn de komende dagen alle ogen gericht op de PvdA-voorman, die voor de zomer luidkeels verkondigde dat hij zijn handtekening niet zou zetten onder een begroting waarin geen extra geld voor lerarensalarissen is geregeld. Bij de sociaaldemocraten valt echter te beluisteren dat ze de handdoek nog niet in de ring gooien. Op de valreep wordt er gezocht naar een oplossing waarmee de val van dit demissionaire kabinet alsnog kan worden voorkomen.

Behalve over de onderwijssalarissen moeten VVD en PvdA het in de begroting bovendien ook eens worden over de tegemoetkoming voor huishoudens die er in de koopkrachtplaatjes van volgend jaar minder warm bij dreigen te zitten, zoals bepaalde groepen gepensioneerden en uitkeringsontvangers. Volgens ingewijden zijn de minnetjes voor die mensen inmiddels weggewerkt, maar liggen er geen afspraken om de afstand tussen verschillende inkomens verder te verkleinen.