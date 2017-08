Clint Eastwood filmt in het geheim in Mokum

Levende Hollywoodlegende Eastwood verfilmt momenteel de verijdelde aanslag in de Thalys die op 21 augustus 2015 van Amsterdam naar Parijs reed. Drie Amerikanen – onder wie twee militairen – en een Britse toerist overmeesterden die dag een terrorist die in Brussel-Zuid was ingestapt en met een kalasjnikov, een automatisch pistool en een mes een bloedbad wilde aanrichten.

Vier uur lang filmde de inmiddels 87-jarige - en naar verluidt breekbaar uitziende - Eastwood enkele scènes. Waarna hij ’s middags weer in de Thalys richting Parijs stapte. Plaats van handeling was het dagelijkse vertrekpunt van de flitstrein naar de Franse hoofdstad, dat gisteren bezet werd door een grote filmcrew en tientallen figuranten. Of daar ook de Thalys-helden Spencer Stone, Alek Skarlatos en Anthony Sadler zelf tussen stonden, is aannemelijk, omdat zij samen in Amsterdam hun beruchte Thalys-reis aanvingen. Zekerheid daarover viel niet direct te krijgen, omdat de strenge beveiliging nieuwsgierigen op grote afstand hield en ook het internationale team van productiemedewerkers de lippen stijf op elkaar perste.

In The 15:17 to Paris spelen Stone, Skarlatos en Sadler zichzelf, terwijl de acteurs Max Ivutin, Bryce Geishar en Paul-Mikél Williams de doortastende mannen in hun jonge jaren vertolken. Ook bekende namen als Judy Greer ( War for the planet of the apes) en Jenna Fisher ( The office US) zijn aan zijn cast toegevoegd.

The 15:17 to Paris is na The fault in our stars en The hitman’s bodyguard de derde grote Hollywood-productie die binnen vier jaar in Amsterdam wordt opgenomen. De nieuwe film van Eastwood – die ook de productie doet - moet medio 2018 in de bioscopen gaan draaien.