Asbest gevonden na afbranden casino Groningen

Burgemeester Peter den Oudsten heeft zo’n dertig mensen maandagavond geïnformeerd in een hotel in de stad. De gemeente denkt niet dat er gezondheidsgevaren zijn. „De bewoners mochten wel naar huis, maar het was aan henzelf om te beoordelen of ze dat ook wilden. Er waren mensen die liever in het hotel blijven. Sommigen hebben mogelijk ook rookschade”, aldus de woordvoerder.

Den Oudsten geeft dinsdag een toelichting op de vondst. Hij doet dat samen met de brandweer en de GGD.