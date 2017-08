PvdA-raadslid: 'PvdA in huidige vorm ten dode opgeschreven'

Geenen is sinds juni raadslid in de hoofdstad, maar al sinds 2006 actief lid voor de PvdA. Nu twijfelt hij openlijk of het “zinvol is mijn tijd te steken in de PvdA”, zo schrijft hij. "Dat is voor iemand als ik, al jaren zeer actief voor de PvdA, een rotgevoel”, aldus Geenen op zijn Facebookpagina.

Daar rekent hij af met de cultuur binnen de partij, die volgens het Amsterdamse gemeenteraadslid nu vooral gebaseerd is op ‘voortmodderen’. “Sinds de grote nederlaag van de PvdA is onze partij er nog niet in geslaagd de eigen situatie eerlijk onder ogen te komen”, begint hij zijn pleidooi. Hij bespeurt ‘beweginkjes binnen de partij die vooral een lanceerplatform zijn voor persoonlijke campagnes en een uittocht van jong talent.’ Hij schrijft zelf steeds meer ‘op weg naar de uitgang’ te zijn. Desgevraagd geeft hij aan meer van dat soort geluiden in de partij te horen.

Ten dode opgeschreven

Geenen hekelt ook de borstklopperij in de partij. “Je op de borst kloppen over dat de PvdA een bestuurderspartij is, is lachwekkend als zevende partij van het land. Ik hoor te vaak dat het verlies eenmalig is en ‘als we hard werken’ weer enorm kunnen groeien. Men lijkt niet in te willen of kunnen zien dat de PvdA in de huidige vorm ten dode is opgeschreven.” Hij noemt drie opties om verder te gaan: voortmodderen, radicaliseren en een linkse samenwerking aangaan. Dat laatste heeft zijn voorkeur.

Hij noemt het idee om een ‘brede volksbeweging’ van de PvdA te maken ‘onbegrijpelijk’. “De PvdA is momenteel niet relevant, het ‘volk’ of allerlei ‘bewegingen’ kijken wel uit om zich te verbinden aan de PvdA. Het streven naar die brede volksbeweging hebben we al al jaren, zonder resultaat. Als het niet lukt als grote oppositiepartij, of als regeringspartij met 38 zetels, waarom zou het dan in vredesnaam wel lukken met 9 zetels? Ik vind het een lege en veilige vlucht van de ernst van de situatie waar de PvdA zich in bevindt.”

‘Familieverjaardag in bejaardenhuis'

Volgens het gemeenteraadslid gaat het er op bijeenkomsten niet echt energiek aan toe. “De overbekende riedel over welke weg de PvdA moet inslaan, al te lezen in een dikke stapel verjaarde rapporten, was ook weer te vinden in het rapport-dat-geen-rapport mag heten van Paul Depla”, aldus Geenen. “In een reeks bijeenkomsten die qua energieniveau het meeste weg hadden van een familieverjaardag in een bejaardenhuis is precies niets nieuws opgeschreven dat niet al benoemd was in lijvige stukken na eerdere nederlagen. “

“Natuurlijk kan je niet verwachten dat er binnen een paar maanden enorme stappen worden gezet. Maar juist door het uitgerekte afscheid van Spekman, de commissie-Depla en maken van allerlei keuzes zonder fundamenteel plan zijn er vooral ‘voortmodder’-stappen gezet.” Desgevraagd geeft hij aan nog geen besluit te hebben genomen of hij zich weer kandideert voor de partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.