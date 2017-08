Moordaanklacht in zaak-Savannah

Het OM stelt dat het onderzoek de afgelopen maanden gevorderd is. Hoewel de telefoon en portemonnee van Savannah nooit werden gevonden (in juli werd op industrieterrein De Kronkels in Bunschoten nog een sloot drooggelegd in de hoop haar bezittingen te vinden), leverde onderzoek belangrijke informatie op. „Uit zijn internetverkeer zijn zijn plannen naar voren gekomen”, verklaart een woordvoerder van het OM.

’Iemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over een ’redelijk vermoeden van schuld’ opgeleverd. Dit maakt dat de verdenking van doodslag is gewijzigd in moord’, aldus het OM.

De verdachte staat op vrijdag 8 september voor de rechter. Tijdens deze pro formazitting wordt de stand van het onderzoek besproken. Omdat de verdachte minderjarig is, vindt de zitting achter gesloten deuren plaats. Dat kan echter nog veranderen, laat de woordvoerder weten: „Als de rechtbank het publieke belang groot genoeg vindt, kan de zitting toch openbaar worden gehouden.”

Ook de wensen van de verdediging, het voortduren van het voorarrest en de verdere behandeling worden tijdens deze zitting besproken.

Het tienermeisje Savannah werd op 1 juni vermist. Drie dagen later werd haar ontzielde lichaam in een sloot aangetroffen op industrieterrein De Kronkels in Bunschoten.