Vrouw opgepakt raadslid verbijsterd: ’Niemand is zo integer als Sjef ’

Wilma van Creij, de vrouw van Sjef, bevestigt dat haar man is opgepakt. Foto: Sjef van Creij tijdens Carnaval in zijn woonplaats Rosmalen.

De regionale krant schreef in een reconstructie dat niet de uiteindelijk gekozen Jack Mikkers, maar Jan Hamming de voorkeur had van de commissie. Hamming koos zelf echter voor Zaanstad. Commissaris van de Koning Wim van de Donk deed vervolgens aangifte over dit lek.

Jack Mikkers, de nieuwe burgemeester van Den Bosch. Foto: Twitter

Wilma van Creij, de vrouw van Sjef, bevestigt dat haar man is opgepakt. „Dat gebeurde vanochtend. We zijn hier allemaal heel erg van geschrokken: het heeft veel impact op mij, de kinderen, de rest van de familie en onze bedrijven. Het is echt een gekkenhuis momenteel. Ook op sociale media, het is gewoon onvoorstelbaar wat daar allemaal voor onzin wordt geschreven.” Van Creij twijfelt niet aan de eerlijkheid van haar man: „Niemand is zo integer als Sjef. Ik weet zeker dat hij dit niet heeft gedaan.”

Geschrokken

Fractievoorzitter Antoon de Groot van Rosmalens Belang, de partij waar Van Creij tot oktober 2016 deel van uitmaakte, is ook geschrokken. "Het is een grote verrassing, maar dat was het bij ieder ander ook geweest. Ik zat ook in die commissie, maar had geen vermoeden bij wie het geweest zou zijn. Dus ook niet bij Sjef. We moeten nu het onderzoek van de rijksrecherche afwachten."