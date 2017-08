’Geen waarheidsministerie in digitale oorlog’

In een interview dinsdag in de Volkskrant pleit Rietdijk voor het sluiten van een pact tussen overheid en de belangrijkste media om bijvoorbeeld actief te zeggen of iets geverifieerd is of niet, en dat de media dat erbij plaatsen. „Iedereen heeft een telefoon, iedereen is benaderbaar. De mogelijkheid tot beïnvloeding is groot. Landen als China, Rusland, Iran VS en Israël lopen in deze ontwikkelingen voorop”, aldus de generaal. Rietdijk is de strategisch adviseur Nationale Veiligheid en Cyber van het ministerie van Defensie.