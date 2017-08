„De organisatie gaat een andere fase in. De artistieke koers is bepaald, in september vieren we dat we na de verbouwing vijf jaar open zijn en gaat ons vernieuwde entreegebied open.”

Volgens Van Gilst heeft directeur Beatrix Ruf zich de afgelopen drie jaar goed kunnen inwerken en kan ze het museum met een „gerust hart” achterlaten. Volgens het Stedelijk heeft het museum dankzij de zakelijk directeur een grote professionaliseringsslag gemaakt. Ze richtte onder meer het succesvolle Young Stedelijk en het Stedelijk Museum Fonds op om het museum financieel te ondersteunen.

„Onvermoeibaar heeft ze samen met het team ervoor gezorgd dat het Stedelijk weer terug is als de plek voor moderne en hedendaagse kunst in Nederland”, zegt Cees de Bruin, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Beatrix Ruf neemt haar taken voorlopig samen met het managementteam waar, liet een woordvoerster weten.