Truckers trekken aan bel om verstekelingen

,,In korte tijd 8000 handtekeningen verzamelen onder chauffeurs betekent dat er echt wat aan de hand is”, aldus Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP). Hij nam de petitie samen met Dennis de Jong (SP) en Agnes Jongerius (PvdA) in ontvangst. ,,De veiligheid van onze chauffeurs is in het gedrang.”

Onveilige aanrijroutes

De chauffeurs klagen over onveilige aanrijroutes naar Calais en Duinkerken en over de haven van Calais, vanwaaruit de boot of trein naar Engeland wordt genomen. Illegalen proberen in hun wagen te klimmen, waarbij de chauffeurs soms worden belaagd. FNV-bond Transport en Logistiek adviseert de leden zelfs om niet in België te stoppen omdat er te weinig veilige plekken zijn. De situatie breidt zich volgens hen uit naar Hoek van Holland en IJmuiden. Als chauffeurs ongemerkt toch een verstekeling meenemen die wordt betrapt in Engeland, krijgen ze een fikse geld- of zelfs celstraf.

Volgens De Jong en Jongerius ondernemen de regeringen van Nederland, België en Frankrijk veel te weinig actie en moeten de verkeersministers met spoed maatregelen treffen. Van Dalen heeft de voorzitter van de transportcommissie in het EU-parlement gevraagd een hoorzitting over incidenten op de agenda te zetten.