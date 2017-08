premium

’400 euro boete voor schijtende katten in Tilburg’

19 min geleden

TILBURG - Als je je kat los laat lopen in Tilburg, en het beestje besluit zijn behoefte te doen op straat of in de tuin van de buurman, dan kan je als katteneigenaar binnenkort wellicht een forse boete in de bus verwachten. Hans Smolders, voorman van Lijst Smolders in Tilburg, wil de overlast van katten hard aan gaan pakken. „Iedereen kent wel iemand die in zijn tuintje aan het werk was en totaal onverwachts met z’n handen in de kattenstront zat te wroeten.”