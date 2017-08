Celstraf geëist voor kinderporno en ontucht

De ontucht zou de verdachte hebben gepleegd met een meisje op de school in Rotterdam waar hij werkte. Ook zou hij een andere leerlinge hebben aangerand.

School

De zaak kwam aan het rollen toen de scholengemeenschap in december 2016 naar de politie stapte. De schoolleiding vermoedde dat de man een relatie met een leerlinge had. Uit politieonderzoek bleek dat de verdachte naar een vijftienjarig meisje via Whatsapp en Instagram naaktfoto’s van zichzelf had gestuurd. Ook bleek uit verklaringen van een getuige en het meisje dat hij haar onzedelijk had betast. Een achttienjarig meisje deed zelf aangifte van aanranding tegen de verdachte.

Ook heeft de man zich volgens het OM in Den Haag schuldig gemaakt aan het maken van kinderpornografisch materiaal met zijn eigen, zeer jonge kinderen. Volgens deskundigen is de man enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. De officier van justitie heeft daarmee in haar eis rekening gehouden.