Bouwarchief Tiel per ongeluk door de shredder

1 uur geleden

TIEL - Het gehele papieren bouwarchief van de gemeente Tiel is per ongeluk vernietigd. Door een fout is het archief van 1945 tot 2010 nadat het was gedigitaliseerd door de shredder gehaald. Dat was niet de bedoeling.