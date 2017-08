Voorstel PvdA om val kabinet te voorkomen

Daartoe heeft de partij aan de VVD voorgesteld om niet één maar twee begrotingen Onderwijs naar de Raad van State te sturen om te beoordelen. In de ene versie staat een bedrag voor de lerarensalarissen, in de andere niet.

Zo is er extra tijd om een compromis te zoeken in de slepende kwestie over de salarisverhoging, die Den Haag nu al maanden in zijn greep houdt.

Dreiging

De PvdA heeft gedreigd uit het kabinet te stappen als ze haar zin niet krijgt en er geen concreet bedrag wordt geplakt op de verhoging van het lerarenloon.

VVD, CDA, D66 en CU staan welwillend tegenover de eis van de PvdA, maar vinden het nog te vroeg om er nu al een knoop over door te hakken. De partijen die momenteel onderhandelen over het vormen van een coalitie zeggen nog geen volledig beeld te hebben van de financiën van het volgende kabinet en daarom nog geen toezegging te kunnen doen.

Situatie onveranderd

De VVD liet dinsdag na het gesprek over het voorstel weten dat ’de situatie onveranderd’ is. De liberalen waren niet bereikbaar voor inhoudelijk commentaar op het jongste PvdA-voorstel. Morgenmiddag moet in de ministerraad blijken of VVD en PvdA met elkaar door kunnen, of dat het demissionaire kabinet Rutte/Asscher alsnog ten val komt.