Voodoo voor huis Insiya

Voor de deur van de woning in de Amsterdamse Watergraafsmeer, waar vandaan Insiya bijna een jaar geleden werd ontvoerd, is een soort voodoo-ritueel uitgevoerd, kennelijk met de bedoeling moeder Nadia en haar familie dood te wensen.

In het portiek zijn allerlei spullen aangetroffen, die volgens de politie duiden op zwarte voodoo. Dit is een ooit in Afrika ontstane oculte religie, die in de donkere vormen wordt gebruikt om bepaalde geesten aan te roepen om mensen iets aan te laten doen. Ook andere culturen, onder anderen de Hindoestaanse, gebruiken zwarte magie tegen hun vijanden.

De moeder van Insiya is zich rot geschrokken, maar zegt zich niet te laten intimideren. “Dit is gedaan door mensen die ziek zijn van geest,” aldus moeder Nadia. “Het weerhoudt me er niet van te blijven vechten voor mijn dochter.”

