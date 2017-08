Hagelslag kroon op pretpark Amsterdam

Tweehonderd gram hagelslag voor de prijs van veertien euro, met keuze uit vier smaken. Gaan mensen dat kopen? Retaildeskundige Paul Moers betwijfelt het. „Als concept is het te mager. In de pindakaaswinkel heb je tenminste nog heel veel varianten, al die smaken kun je niet eens verzinnen. Een winkel met alleen hagelslag in een paar smaken geef ik geen lang leven. Supermarkten hebben ook wel vier soorten in de rekken staan. En twee ons voor veertien euro? Sorry. Dat is veel te prijzig.”

Trend

Initiatiefnemer Lennart de Jong vindt zijn zaak absoluut geen pretparkwinkel. „Hagelslag is iets heel erg Hollands”, zegt hij. „Wat is er Nederlandser dan hagelslag? Een bitterbal misschien? Ook is Amsterdam de grootste cacaohaven ter wereld.”

Hij speelt in ieder geval in op een trend. Op elke plek waar vroeger leuke kleine zaakjes zaten, wordt tegenwoordig een winkel vol snacks geopend. Voor zo’n winkel is geen horecavergunning nodig. Eten verkopen mag in Amsterdam in elk winkelpand dat vrij komt. Er mogen alleen geen zitplekken worden aangeboden. Met als gevolg dat iedereen op straat eet in de hoofdstad.

Maf idee

Hagelswag, in hartje Amsterdam, verkoopt ook sneetjes brood met hagelslag. Vorige week werd al proefgedraaid. De toeristen die over de vloer komen, praten vooral. „Toeristen vinden het natuurlijk een maf idee om chocolade op brood te doen”, zegt Moers. „Ze zullen enthousiast zijn en het idee grappig vinden.” Maar kopen deden de toeristen gisteren weinig. Wél vroegen ze om kleinere verpakkingen dan twee ons.

De Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad zegt liever geen winkels erbij te willen hebben die bijdragen aan de ’pretparkisering’ van de hoofdstad. „Er zijn in het afgelopen jaar al 84 winkels in de binnenstad opgeheven”, zegt Yellie Alkema. „In plaats daarvan komen er Nutellawinkels en varianten daarop. Wij zijn voor een stad waar ook nog winkels voor de bewoners zijn. Een hagelslagwinkel hoort daar niet bij.”

Vooralsnog stroomt het geld nog niet binnen bij Hagelswag. Op de balie van de hagelslagwinkel staat een bord met de tekst ’Pay as you feel’. De Jong: „Er zijn mensen bij die vijf euro voor een boterham betalen, en er zijn er ook die twee kwartjes betalen. Dat mag hier allemaal.”