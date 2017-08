VVD en PvdA praten weer

Door de stromende regen arriveerde VVD-kopstuk Zijlstra woensdagochtend bij het ministerie van Financiën van minister Dijsselbloem (PvdA). Premier Rutte (VVD) en vice-premier Asscher (PvdA) waren klaarblijkelijk met de dienstauto via de garage naar binnen gekomen.

„We zullen zien”, reageerde Zijlstra bij aankomst kortaf op de vraag of hij er nog vertrouwen in heeft. Daarna verdween de liberaal naar binnen om het inmiddels onnavolgbare crisisoverleg van de afgelopen dagen voort te zetten.

Tijdrekken

Woensdagmiddag komen alle ministers bijeen in de ministerraad. Dan moet de begroting voor volgend jaar worden afgekaart. Omdat de formatietafel nog te weinig zicht heeft op het toekomstige financiële plaatje om haar fiat te geven voor extra lerarengeld, zal de VVD er nog geen extra geld voor de lerarensalarissen in willen opnemen. Dat zou betekenen dat de PvdA haar knopen telt en uit het demissionaire kabinet stapt.

Maar volgens ingewijden wordt er nog gesproken over manieren om tijd te rekken, bijvoorbeeld door vlak voor de presentatie van de begroting op Prinsjesdag te bezien of er dan alsnog iets in samenspraak met de onderhandelende partijen te regelen is. Of dat lukt, zal woensdag moeten blijken.