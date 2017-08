Paniek om ’explosies’ in Ede

Burgemeester Cees van der Knaap werd in zijn eigen raadhuis met een paar forse knallen en sirenes ’overvallen’ door de gemeente Ede.

De actie schoot veel Edenaren in het verkeerde keelgat. „Ik was enorm in paniek”, vertelt een inwoonster van het Gelderse plaatsje. „Ook kinderen op school hadden geen idee wat er mis was.” Sterker nog, vertelt ze: „Paniek dekt de lading helaas amper. In deze tijden zijn explosies en sirenes niet altijd even onschuldig.”

Ze was niet de enige. Een andere Edenaar vertelt: „Burgers dachten al snel aan een aanslag. „Zojuist zijn we opgeschrikt door een zestal grote explosies in Ede. Na vijftien minuten kwam gemeente Ede met een persbericht dat er afscheid genomen was van van burgemeester Cees van der Knaap met een ’ludieke actie’. Ondertussen zitten onze kinderen op school. En hoor je explosies en direct erna allemaal sirenes.”

Een vrouw op Twitter schrijft over het afscheid: „Daar heb ik maar één woord voor: belachelijk. Ik dacht meer te maken te hebben met een terroristische aanslag in mijn eigen woonbuurt.”

Van geen kwaad bewust

De gemeente lijkt zich van geen kwaad bewust. Op de website wordt vrolijk bericht over het afscheid: ’Iedereen mag het weten: Burgemeester Cees van der Knaap neemt vandaag officieel afscheid van de gemeente Ede. De brandweer, politie en de ambulancedienst verzorgden deze ochtend om 09.45 uur een ludieke actie om Van der Knaap uit te zwaaien.’

Vanuit de hoogwerker mocht hij nog eenmaal alle medewerkers gedag zwaaien. Van der Knaap onthulde op grote hoogte het spandoek „Klaar is Cees’ dat speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt.

„We hebben inderdaad signalen opgevangen dat het niet over goed ontvangen is”, erkent een woordvoerder van de gemeente.

Klaar is Cees! @CvanderKnaap gaat met welverdiend pensioen. Dank dank voor 9 jr zeer betrokken portefeuillehouder #Citymarketing #Ede pic.twitter.com/FYQH6WVqHg— EdeMarketing (@EdeMarketing) 30 augustus 2017