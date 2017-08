premium

In 24 uur tijd valt neerslag van halve maand

Gisteren, 22:57

AMSTERDAM - In de afgelopen 24 uur is veel regen gevallen, wat voor de nodige problemen heeft gezorgd. Weeronline meldt dat in het westen van Zuid-Holland, de kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden 40 tot 45 millimeter regen uit de lucht kwam. Dat is ongeveer de helft van wat normaal in heel augustus valt.